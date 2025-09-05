Fra september vil Apple fjerne click-ID fra Safari

Med iOS 26 fjernes gclid og fbclid – hvad betyder det for din annoncering?

Fra september 2025 lancerer Apple deres nye systemopdatering iOS 26. Med den følger en ændring i click-ID – de små koder, som gør det muligt at koble et klik på en annonce til en konvertering.

Men hvilken betydning vil det have i praksis? Lad os tage et nærmere kig på det.

Hvad er et click-ID – og hvorfor er det vigtigt?

Et click-ID er en kode, der automatisk bliver føjet til en URL, når en bruger klikker på en annonce. Google bruger gclid, Meta bruger fbclid, og der findes flere andre varianter.

Disse click-ID’er gør det muligt at binde klik på annoncen sammen med konverteringerne.

Det vil sige, at når man måler konverteringer, så kan der trackes, hvor man kommer fra – og det giver en indsigt i, hvor man kan fange målgruppen og derved optimere kampagner.

Hvilke ændringer får vi med iOS 26?

Ændringerne i iOS 26 vil påvirke Google’s gclid og Meta’s fbclid, så de ikke længere vil fremgå i URL’en, når man bruger Safari.

Indtil nu har disse click-ID’er været den primære måde Google Ads og Meta har koblet et annonceklik til en efterfølgende konvertering. Når de forsvinder, kan platformene ikke længere matche klik og konverteringer lige så præcist.

Det vil ikke ændre på tallene i Google Analytics, men annoncer kommer til at optimere mod mangelfuld data – hvilket vil sige, de vil komme til at performe dårligere.

Hvilke løsninger er der?

Dengang iOS 14.5 blev lanceret, introducerede Google gbraid og wbraid, som fortsat kan sikre attribution til Google Ads, selv når gclid ikke er tilgængelig. Ulempen er, at de ikke kan bruges til remarketing eller målgruppeobygning.

Derudover kan annoncører teknisk set gemme gclid under et brugerdefineret parameternavn, så det ikke fjernes i Safari. Den nye parameter vil indeholde gclid-ID’et som backup, og sendes herefter til Google Ads selv.

Der er desværre ikke fundet en løsning til Meta’s fbclid – men vores tracking team er i gang med at undersøge sagen.

Opsummering

Apple fortsætter sin kurs mod et øget privatliv, og click-ID bliver næste skridt i den udvikling. For annoncører betyder det, at de mister noget af den præcision, de har været vant til, når det kommer til tracking og optimering.

Det er dog ikke ensbetydende med, at alt tracking forsvinder. Som annoncør bliver opgaven fremover at finde den rette balance mellem at udnytte de værktøjer, der stadig virker, og tænke nyt i forhold til dataindsamling, måling og optimering.

Er du i tvivl om, hvordan det kommer til at påvirke netop din data? Kontakt din specialist hos Become.