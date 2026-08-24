Become bliver en del af Simple Agency Group
For vores kunder fortsætter alt som hidtil: Samme kontaktpersoner, samme teams, samme aftaler. Hele ejerkredsen geninvesterer og fortsætter i deres roller.
Become er blevet en del af Simple Agency Group. Her får du det, der er værd at vide — og vigtigst af alt, hvad det betyder for dit samarbejde med os.
Det korte svar: For dig ændrer der sig ikke noget
- Din kontaktperson er den samme.
- Dit team er det samme.
- Dine aftaler, kontrakter og priser fortsætter uændret.
- Dine leverancer og deadlines kører videre efter planen.
- Become fortsætter under eget navn og med samme ledelse.
Den eksisterende ejerkreds — Bjarke Bekhøj, Asbjørn, Emil, Lars og Tobias — har alle geninvesteret i Simple Agency Group og fortsætter i deres roller i Become.
“Vi har ikke bare solgt og stillet os over på sidelinjen. Alle ejerne har valgt at følge med videre til Simple Agency Group, fordi vi tror på ambitionerne og potentialet,” siger adm. direktør og medejer Bjarke Bekhøj.
Det, der bliver bedreSom en del af en større koncern får vi adgang til flere specialistmiljøer og stærkere rammer om vores arbejde. I praksis betyder det, at vi kan trække på kompetencer, vi tidligere skulle hente eksternt, og at vi kan investere mere i de discipliner og den teknologi, dine kampagner kører på. Det sker gradvist, og det sker uden at forstyrre det, der kører i dag.
Om Simple Agency GroupSimple Agency Group er organiseret i fire forretningsområder inden for IT, digital, ERP og maritim infrastruktur. Koncernen har siden 2021 arbejdet efter en opkøbsstrategi med et mål om at nå 150 mio. kr. i årlig opkøbsvækst. Become bliver en del af den digitale division sammen med bureauer som Brand by Hand, Heyday og Twentyfour.
Har du spørgsmål?Tag fat i din faste kontaktperson — hun eller han kender din situation bedst. Vil du hellere tale med mig direkte, er du meget velkommen.
Bjarke Bekhøj
Adm. direktør og medejer, Become
52 10 50 60 | bb@become.dk
Læs mere
https://bureaubiz.dk/simple-agency-group-koeber-endnu-et-digitalt-bureau/
Artikel fra markedsføring.dk:
https://markedsforing.dk/artikler/nyheder/become-direktoer-efter-salg-lidt-som-at-genstarte-ivaerksaetterkarrieren/