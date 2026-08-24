Become bliver en del af Simple Agency Group

For vores kunder fortsætter alt som hidtil: Samme kontaktpersoner, samme teams, samme aftaler. Hele ejerkredsen geninvesterer og fortsætter i deres roller.

Become er blevet en del af Simple Agency Group . Her får du det, der er værd at vide — og vigtigst af alt, hvad det betyder for dit samarbejde med os.

Den eksisterende ejerkreds — Bjarke Bekhøj, Asbjørn, Emil, Lars og Tobias — har alle geninvesteret i Simple Agency Group og fortsætter i deres roller i Become.

“Vi har ikke bare solgt og stillet os over på sidelinjen. Alle ejerne har valgt at følge med videre til Simple Agency Group, fordi vi tror på ambitionerne og potentialet,” siger adm. direktør og medejer Bjarke Bekhøj.

Det, der bliver bedre

Som en del af en større koncern får vi adgang til flere specialistmiljøer og stærkere rammer om vores arbejde. I praksis betyder det, at vi kan trække på kompetencer, vi tidligere skulle hente eksternt, og at vi kan investere mere i de discipliner og den teknologi, dine kampagner kører på. Det sker gradvist, og det sker uden at forstyrre det, der kører i dag.

Om Simple Agency Group

Simple Agency Group er organiseret i fire forretningsområder inden for IT, digital, ERP og maritim infrastruktur. Koncernen har siden 2021 arbejdet efter en opkøbsstrategi med et mål om at nå 150 mio. kr. i årlig opkøbsvækst. Become bliver en del af den digitale division sammen med bureauer som Brand by Hand, Heyday og Twentyfour.

Har du spørgsmål?

Tag fat i din faste kontaktperson — hun eller han kender din situation bedst. Vil du hellere tale med mig direkte, er du meget velkommen.

Bjarke Bekhøj

Adm. direktør og medejer, Become

52 10 50 60 | bb@become.dk