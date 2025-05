Der sker store ting i SEO/SEM vs AI lige nu – her er mine (Bjarkes) tanker og anbefalinger i forhold til det.

I en verden hvor det ofte går hurtigt, skal man passe på med at sige “det her er stort” – men det vil jeg alligevel gøre. Der er ved at ske noget stort, og man kan sige at de tektoniske plader indenfor en grundsten i digital brugeradfærd er igang med at rykke sig rundt lige pt.

Ved vi hvordan det ender, næppe. Men lad os alligevel prøve at forstå det lidt.

Måden, vi finder information på, er ved at blive skrevet om. Helt fra bunden.

Det her er ikke bare en opdatering af Googles algoritme eller en ny feature i Search Console.

Det er langt større. AI-baserede søgeagenter – ChatGPT, Bing Chat, Perplexity, Claude og Googles egne AI Overviews – er begyndt at ændre vores adfærd.

Vi søger mindre, spørger mere, forventer svar hurtigere og mere præcist.

Det betyder, at de tidligere regler for online synlighed ikke længere er skrevet i sten. De er skrevet i… måske sand?

Fra SEO til AI-søgning – et historisk vendepunkt

Hvis du har haft et marketingbudget det sidste årti, ved du det allerede: SEO/PPC har været en af de mest effektive og langtidsholdbare kanaler. Det var – og er – en disciplin, der kombinerer strategi, teknik og indholdsforståelse. Og den har skabt enorme resultater. Vi taler virksomheder, der er vokset fra garage til global spiller ved at forstå ét simpelt princip: Fang brugeren, når behovet opstår.

Men nu står vi ved en ny startlinje. Brugere har fået smag for svar – ikke links. Hvor vi tidligere brugte tid på at klikke os igennem søgeresultater, forventer vi nu et færdigt svar, serveret i én omgang. Det ændrer alt: hvordan vi skaber indhold, hvordan vi måler performance, og hvordan vi opnår synlighed.

AI-søgning er ikke SEO 2.0. Det er et helt nyt kort – og vi skal alle lære at navigere i det.

Det her er AI – men bare én lille bid af et større måltid

Lad os lige slå én ting fast: Når vi taler AI og søgning, så taler vi om én brik i et meget større spil. AI påvirker allerede HR, drift, strategi, produktudvikling og – ja – marketing. Det her handler ikke om automatisering af e-mails eller bedre chatbot-support.

Vi taler om en ny form for brugerflade mellem mennesker og information. Et lag, der filtrerer, sorterer og kuraterer, før brugeren overhovedet ser dine klassiske SEO-optimerede sider.

Det svarer lidt til at have en butiksassistent, der selv beslutter, hvilke varer kunden skal se, baseret på hvad den tror, kunden egentlig mener – ikke hvad de sagde. Det er både spændende og skræmmende.

Brugeradfærden rykker – hurtigere end vi kan måle

Hvis du er den type, der gerne vil have data, før du reagerer – så har du et problem. For de store spillere i AI-søgning holder kortene tæt til kroppen. OpenAI, Google og Microsoft deler ikke detaljerede trafikdata. Men vi ser mønstre.

ChatGPT er nu oppe på over 400 millioner aktive brugere om måneden.

om måneden. Bing Chat krydser 100 millioner daglige brugere .

. Googles AI Overviews vises i 13 % af alle søgninger – og det stiger uge for uge.

– og det stiger uge for uge. Og kigger vi i Danmark er chatGPT konstant i toppen af mest populære apps

Vi ser det også hos vores egne kunder i Become: Trafikken er begyndt at opføre sig anderledes. Bounce rates ændrer sig. Konverteringer sker mere direkte. Og især på longtail-søgninger ser vi fald i impressions, selvom efterspørgslen ikke nødvendigvis er faldet.

Der sker noget. Noget stort. Og det går stærkt.

Google er presset – og det er første gang i 20 år

Lad os være ærlige: Google har haft en nærmest monopollignende dominans siden starten af 00’erne. Deres forretning har været bygget på én ting – at eje og kontrollere søgeintentionen.

Men AI truer den magt.

Googles respons er blandet: På den ene side forsøger de at implementere AI Overviews og Gemini for at holde trit. På den anden side er det tydeligt, at de balancerer på en knivsæg mellem brugeroplevelse og annonceindtjening.

Når Google begynder at vise komplette AI-genererede svar i toppen, skubber det trafikken væk fra websites – også dem, der betaler for Ads. Så de er fanget i deres egen forretningsmodel. Og imens bevæger brugerne sig mod mere transparente, dialogbaserede platforme som ChatGPT og Perplexity.

Det er ikke sikkert, Google taber. Men de har for første gang fået en reel modspiller. Og det bør du notere dig.

Hvad betyder det for dig og din virksomhed?

Hvis du arbejder med marketing, ledelse eller digital strategi – så er det nu, du skal vågne. Det er ikke fordi, du skal skrotte hele din SEO-strategi eller lukke Google Ads. Men du skal forstå, at landskabet ændrer sig, og du skal være klar.

AI-søgning ændrer ikke bare hvordan folk finder dit brand – men også hvordan de vælger, vurderer og køber. Det bliver sværere at eje førstehåndsrelationen til brugeren. Du er afhængig af at blive præsenteret korrekt af en agent, du ikke kontrollerer.

Tænk på det som en slags “middleware” mellem dig og dine kunder. En AI, der kan bestemme, om det er dig eller din konkurrent, der får opmærksomheden.

Grundprincipperne er stadig gældende – heldigvis

Men lad os ikke panikke. For uanset hvordan teknologien ændrer sig, er ét princip stadig sandt: Den, der leverer mest værdi til brugeren, vinder.

AI eller ej – det handler stadig om relevans, brugervenlighed og klarhed. Hvis dit indhold er gennemtænkt, hjælpsomt og ærligt – vil det også klare sig godt i en AI-drevet verden.

Maskinerne ændrer sig. Men intentionen er den samme: At hjælpe mennesker med at finde det, de leder efter.

Forvent betaling – det bliver ikke ved med at være gratis

Lige nu er ChatGPT gratis (eller næsten). Googles AI Overviews er indtil videre uden annonceplads. Men tro ikke, det varer ved.

Google blev verdens største annonceplatform ved først at være gratis – og så bygge en maskine, der balancerer brugerens behov med annoncørens. ChatGPT og Bing vil gøre det samme.

Der kommer til at være betalt AI-eksponering. Spørgsmålet er ikke “om”, men “hvordan” og “hvornår”.

Så hvad skal du gøre lige nu? Her er vores anbefalinger:

Track AI-trafik – nu – på den bedste måde du kan. Gør dit indhold læsbart for AI – ikke bare mennesker. Tænk dine søgeord som samtaler – ikke bare keywords. Vær klar til at eksperimentere med AI-distribution når det bliver muligt. Opbyg AI-kompetencer i din organisation og marketing.

Hos Become følger vi udviklingen – og går forrest

Vi arbejder tæt med vores kunder om alt fra content-strategi og SEO til implementering af AI-tracking og feed-integrationer. Det her er nyt land, også for os – men vi er nysgerrige, opdaterede og nede på jorden.

Vi tror ikke på hype – men vi tror på bevægelse. Og lige nu rykker det.

Hvis du er nysgerrig på at høre mere, med udgangspunkt i din egen virksomhed så ræk endelig ud til mig eller vores SEO team.