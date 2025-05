Rekordresultater og rokade i toppen hos Become A/S

Rekordresultater og rokade i toppen

Det digitale marketingbureau Become A/S har netop afleveret årsregnskab for 2024 – det bedste i virksomhedens historie. Samtidig sker der en ændring i bestyrelsens sammensætning: Efter mere end 3 1⁄2 år som formand overlader Henrik Jensen posten til Asger Munkholm.





Rekordregnskab – i usikre tider

Årsregnskabet viser en vækst i bruttoresultatet på over 10 % og samtidig den stærkeste bundlinje i Becomes historie.

“Jeg er stolt af, at de tiltag, vi har implementeret for at optimere rentabiliteten, nu kan ses direkte på bundlinjen”. Det har været en fornøjelse at være med til at fordoble Become A/S – både gennem organisk vækst og via opkøb. Der er sket meget siden vores første bestyrelsesmøde i oktober 2021, og jeg er stolt over at kunne give stafetten videre i sådan en stærk position,” siger afgående formand Henrik Jensen.





Ny formand med indsigt og ambitioner

Henrik Jensen, der i sin tid var med til at etablere Becomes professionelle bestyrelse, overdrager nu ansvaret til Asger Munkholm. Asger har siddet i bestyrelsen siden begyndelsen i 2021 og har – med egne ord – stået i mesterlære hos Henrik.

“Jeg er både taknemmelig og stolt over at have lært så meget af Henrik. Det forpligter at overtage posten, men jeg glæder mig til at videreføre arbejdet og sætte mit præg på den næste fase af Becomes rejse,” udtaler Asger Munkholm.

Den nye bestyrelse består nu af Asger Munkholm (formand), Kristine Weng Thorvildsen og Bjarke Bekhøj. I løbet af 2025 vil bestyrelsen, som led i en igangværende strategiproces, overveje at rekruttere et nyt professionelt medlem.





Fremtiden er lys – fordi vi vælger den

Administrerende direktør Bjarke Bekhøj ser lyst på fremtiden – ikke nødvendigvis fordi omverdenen pt. er stabil, men fordi Become fokuserer på egne muligheder og handlekraft.

“Vores markedsandel er stadig lille, og netop derfor er potentialet stort. Vi har gang i noget rigtig spændende – og nogle gange er modvind den bedste katalysator for innovation. Vi er kommet godt fra land i Q1, trods modvind, og vi tror på, at 2025 bliver både spændende og positivt,” siger Bjarke Bekhøj.





Nøgletal for Become A/S

Bruttofortjeneste: 18.186 t.kr (+12%)

Resultat før skat 1.732 t.kr (+41%)

Link til regnskab