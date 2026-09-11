Nye retningslinjer for mærkning af AI-indhold

Hvad betyder de nye AI-retningslinjer for din markedsføring?

Bruger du AI til at lave eller redigere billeder i din markedsføring? Så er der nye regler, du skal være opmærksom på.

Den 2. august 2026 trådte nye regler i kraft som en del af EU’s AI-forordning. Det betyder blandt andet, at visse former for realistisk AI-genereret eller AI-manipuleret indhold skal mærkes tydeligt.

Men hvad betyder det egentlig i praksis?

Skal alle billeder, der har været en tur gennem AI, mærkes? Hvad hvis du bare har fjernet en genstand fra et billede? Og hvad hvis hele billedet er AI-genereret, men det ser ud som et helt almindeligt fotografi?

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Den korte version: Mærkning af AI-billeder

En god tommelfingerregel er, at AI-indhold som udgangspunkt skal mærkes, når det ser realistisk ud og kan få modtageren til at tro, at noget virkeligt har fundet sted.

Det betyder eksempelvis, at realistiske AI-genererede personer, miljøer eller større ændringer i et eksisterende billede kan være omfattet.

Omvendt kræver almindelige justeringer som lys, farve, beskæring og mindre retouchering typisk ikke mærkning.

Og så er der selvfølgelig alle gråzonerne.

Derfor har vi lavet en guide

Vi har samlet de vigtigste regler, konkrete eksempler og vores anbefalinger i en kort guide, så du lettere kan vurdere, hvornår AI-indhold skal mærkes – og hvordan du gør det i praksis.

Du får blandt andet overblik over:

Hvornår AI-genereret indhold typisk skal mærkes

Konkrete eksempler på produktbilleder

Hvordan AI-indhold kan mærkes

Vores anbefalede standard til mærkning

Guiden er udarbejdet som praktisk vejledning og udgør ikke juridisk rådgivning.

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