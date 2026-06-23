SEO i 2026: Er der stadig værdi i organisk synlighed?

SEO lever i bedste velgående, men er ikke den samme disciplin, som den var for få år siden.

I 2026 konkurrerer virksomheder ikke længere kun om de klassiske blå links i Google. De konkurrerer også om at blive nævnt i AI Overviews, citeret som kilde i AI-genererede svar og anbefalet af LLM’er som ChatGPT, Gemini og Copilot.

Det betyder ikke, at SEO skal skrottes. Tværtimod. Det betyder, at SEO skal forstås bredere.

Google er stadig den klart største søgemaskine i Danmark. Ifølge StatCounter havde Google omkring 86 % af søgemarkedet i Danmark i maj 2026, mens Bing lå omkring 8 %. Men måden, brugerne søger på, ændrer sig markant. Flere får svar direkte i søgeresultatet. Flere stiller længere og mere komplekse spørgsmål. Og flere bruger AI-værktøjer som en del af deres research, før de klikker, sammenligner eller køber.

For virksomheder er spørgsmålet derfor ikke længere kun: “Hvordan får vi flere organiske klik?”

Det er også: “Hvordan bliver vi valgt som kilde, anbefaling og troværdigt brand, når søgningen flytter ind i AI?”

SEO, GEO og AI Overviews: Tre lag af samme arbejde

Der bliver brugt mange nye forkortelser i øjeblikket. SEO, GEO, AEO, AIO. Det kan hurtigt lyde som om, man skal i gang med fire helt forskellige discipliner.

Det skal man ikke.

SEO er stadig fundamentet. Det handler om at gøre dit website synligt, forståeligt og relevant for søgemaskiner som Google.

GEO, Generative Engine Optimization, handler om at blive fundet og brugt som kilde af generative AI-systemer som ChatGPT, Gemini og Copilot.

AI Overviews er Googles AI-genererede svar direkte i søgeresultatet. Her kan brugeren få et samlet svar uden nødvendigvis at klikke videre til en hjemmeside.

Men arbejdet bag er i høj grad det samme: godt indhold, stærk teknisk struktur, tydelig ekspertise, troværdige kilder, brugervenlige sider og et brand, der bliver nævnt de rigtige steder.

Google skriver selv, at klassiske SEO-best practices fortsat er relevante for synlighed i generative AI-features i Google Search, fordi AI Overviews og AI Mode bygger på Googles eksisterende ranking- og kvalitetssystemer.

Med andre ord: GEO erstatter ikke SEO. Det bygger ovenpå.

Flere svar uden klik

Den største ændring for mange virksomheder er ikke nødvendigvis, at de mister alle deres placeringer. Det er, at placeringerne giver færre klik.

Google fylder mere og mere indhold ind i selve søgeresultatet: annoncer, produktbokse, FAQ-moduler, knowledge panels, relaterede spørgsmål og AI Overviews. Resultatet er, at de organiske links ofte bliver skubbet længere ned på siden.

Især informationssøgninger bliver ramt. Hvis en bruger søger efter et konkret spørgsmål, kan Google i mange tilfælde give svaret direkte. Det er godt for brugeren på kort sigt, men det betyder, at hjemmesider kan miste trafik, selvom de stadig er synlige.

Derfor skal virksomheder være varsomme med at måle SEO på trafik alene. En artikel, guide eller vidensside kan stadig skabe værdi, selvom den ikke sender lige så mange besøgende ind på sitet som tidligere. Hvis indholdet bliver brugt som kilde i AI Overviews eller hjælper med at etablere virksomheden som ekspert, har det stadig en funktion i kunderejsen.

Bare en anden end før.

Google bliver mere AI-drevet

Google bevæger sig gradvist fra klassisk søgemaskine til en mere assisterende og AI-drevet platform. Med AI Mode kan brugere stille opfølgende spørgsmål, arbejde mere dialogbaseret og bruge søgning til mere komplekse opgaver. Google har også præsenteret mere agentiske funktioner, hvor AI kan hjælpe med for eksempel research, lokale opkald og bookinger.

Det peger på en vigtig udvikling: Fremtidens “kunde” er ikke altid et menneske, der klikker sig ind på din side.

Det kan også være en AI-agent, der undersøger markedet på vegne af et menneske. Den skal kunne forstå dit indhold, tjekke dine produkter, aflæse lagerstatus, vurdere priser og finde ud af, om du er en troværdig leverandør.

For e-commerce betyder det, at produktdata, lagerstatus, strukturerede feeds og teknisk tilgængelighed bliver endnu vigtigere. For servicevirksomheder betyder det, at cases, ekspertise, brancheomtale, anmeldelser og tydelig positionering bliver afgørende.

Hvad skal virksomheder gøre i 2026?

Det vigtigste er at komme væk fra tanken om SEO som en jagt på enkelte søgeord. Søgeord er stadig nyttige, men Google og LLM’er forsøger i stigende grad at forstå emner, relationer, ekspertise og kontekst.

Derfor bør virksomheder arbejde med stærke emneuniverser. En hovedside kan forklare det overordnede emne, mens undersider, guides, cases og FAQ-indhold går i dybden med de vigtigste spørgsmål. Når siderne hænger godt sammen internt, hjælper det både brugere, Google og AI-systemer med at forstå, hvad virksomheden faktisk ved noget om.

Indholdet skal også være mere end lange tekstblokke. Tabeller, billeder, video, beregnere, værktøjer, produktdata og konkrete eksempler gør indholdet mere brugbart. Samtidig øger det chancen for, at indholdet kan blive trukket frem i forskellige typer søgeresultater.

Teknikken er stadig afgørende. Sider skal være hurtige, tilgængelige, korrekt strukturerede og lette at crawle. HTML-strukturen skal være tydelig, og vigtig information bør ikke være gemt væk bag tung JavaScript. Schema markup kan hjælpe søgemaskiner og AI-systemer med at forstå, om en side handler om et produkt, en person, en artikel, et event, en lokal virksomhed eller noget helt andet.

Og så er autoritet blevet endnu vigtigere.

Hvis dit brand bliver nævnt på relevante websites, i branchemedier, i anmeldelser, i cases, på YouTube eller i troværdige lister, sender det signaler om, at du er en aktør, der er værd at stole på. Det gælder både for klassisk SEO og for LLM’er, der skal vælge, hvilke brands og kilder de anbefaler.

Rapportering skal ændre sig

I mange år har SEO-rapportering handlet om placeringer, trafik og konverteringer. De tal er stadig vigtige. Men de fortæller ikke hele historien længere.

I 2026 bør virksomheder også kigge på:

Hvor ofte vigtige søgeord udløser AI Overviews

Om virksomheden bliver citeret i AI Overviews

Hvilke sider AI-bots besøger

Hvordan synlighed udvikler sig på udvalgte prompts

Om organisk trafik falder på informationsindhold, men fastholdes på kommercielle sider

Om brandet bliver nævnt i relevante eksterne sammenhænge

Google har også introduceret rapportering for synlighed i generative AI-features i Search Console, hvilket gør det lettere at få indblik i, hvordan ens website optræder i AI-drevne søgeresultater.

Det ændrer ikke på, at måling af LLM-synlighed stadig er en ung disciplin. Man kan ikke endnu se alle prompts, alle kilder eller alle anbefalinger. Derfor skal rapportering i højere grad ses som indikatorer:

Bliver vi mere synlige?

Bliver vi brugt som kilde?

Bliver vi forstået rigtigt?

Bliver vi nævnt i de rigtige kontekster?

SEO er ikke mindre vigtigt. Det er bredere.

Den organiske kunderejse er blevet mere kompleks. Nogle brugere klikker stadig direkte fra Google. Andre læser et AI-svar først. Nogle spørger ChatGPT om anbefalinger og dobbelttjekker bagefter i Google. Andre møder brandet gennem en anmeldelse, en YouTube-video, en sammenligningsartikel eller et AI-genereret overblik.

Derfor er den bedste SEO-strategi i 2026 ikke at jagte én kanal. Det er at bygge et digitalt fundament, der gør virksomheden nem at finde, nem at forstå og nem at stole på på tværs af søgemaskiner, AI-systemer og brugernes egne researchvaner.

Hos Become ser vi ikke SEO og GEO som to adskilte discipliner. Vi ser GEO som en naturlig udvidelse af moderne SEO.

Det handler stadig om at skabe relevant indhold, stærke landingssider, teknisk solide websites og tydelige autoritetssignaler. Forskellen er, at værdien ikke altid viser sig som et klik med det samme.

Nogle gange viser den sig som et citat. En anbefaling. En omtale. Eller som det brand, AI’en vælger at nævne, når en potentiel kunde spørger: “Hvem skal jeg vælge?”