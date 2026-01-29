Become henter bureauveteran til bestyrelsen

Pressemeddelelse, 13. januar 2026

Christian Søsted Poulsen indtræder i bestyrelsen hos Become. Han har mere end 25 års erfaring fra bureauverdenen, og skal bruge den til aktivt at bidrage til Becomes videre udvikling.

Become styrker sin bestyrelse med den erfarne erhvervsprofil, Christian Søsted Poulsen. Christian har mere end 25 års erfaring fra bureauverdenen med udgangspunkt i virksomheden Co3, som han var med til at stifte, udvikle og sælge ad flere omgange. Han kommer med værdifulde indsigter i netop de udfordringer og muligheder, de digitale bureauer står overfor nu og i de kommende år:

“Vi står i en tid, hvor bureaumodellen er under forandring. Både fra kunderne og teknologien. Christians erfaring med at skalere forretninger og hans blik for krydsfeltet mellem teknologi og mennesker er præcis det, vi har brug for, for at tage det næste store skridt,” siger bestyrelsesformand Asger Munkholm.

Med den nylige tilføjelse består Becomes bestyrelse nu af Bjarke Bekhøj, Kristine Weng Thorvildsen, Asger Munkholm og Christian Søsted Poulsen.

Matchende værdier og ambitioner

Valget af Christian Søsted Poulsen blev primært truffet på baggrund af hans erfaring fra bureaubranchen, særligt hans succes med at transformere et bureau i et foranderligt marked.

“Vi havde alle gjort os nogle tanker om erfarne profiler, der kunne styrke vores position, og Christian stod på listen hos flere af os. Det var et klart signal om, at han var den rigtige at tage dialogen med,” siger Bjarke Bekhøj, direktør i Become.



Men det hele handler ikke kun om fagligheden. For ejerkredsen i Become har det været væsentligt at finde en profil med det rette værdisæt.

“Christian har været en del af vores branche i mange år, så han forstår både kompleksiteten, tempoet og de valg, man skal træffe undervejs. Samtidig deler vi grundlæggende samme syn på ordentlighed, ambitioner og ansvar. Det betyder enormt meget for os.” fortsætter Bjarke Bekhøj.

Christian Søsted Poulsen selv ser frem til at bidrage aktivt til Becomes udvikling:

“Jeg har stor respekt for det, Become har bygget op både fagligt og kulturelt. Der er en tydelig ordentlighed i måden, de arbejder på, og samtidig er der et tårnhøjt ambitionsniveau for bureauets vækst og størrelse de kommende år. Det glæder jeg mig til at være med til at indfri sammen med resten af bestyrelsen og ledelsen,” siger han.

En sjælden blanding

I dag arbejder Christian Søsted Poulsen primært med undervisning, bestyrelsesarbejde og investeringer, hvilket giver ham et bredt perspektiv på både ledelse, forretning og talentudvikling. Alt sammen kompetencer, der ifølge Become er og bliver ekstremt relevante digitale bureauer i dag og i fremtiden.

Asger Munkholm ser også tiltrædelsen som et markant løft:

“Christian bidrager med en sjælden blanding af erfaring, refleksion og praktisk indsigt. Han har selv stået midt i mange af de dilemmaer, vi som virksomhed møder, og han forstår, hvad det kræver at skalere uden at miste sig selv undervejs. Det er et stærkt supplement til bestyrelsen,” siger Asger Munkholm.